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أكاديمية إيطالية تطالب روما بمراجعة علاقاتها مع تل أبيب

السبت 30 مارس 2024 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكاديمية إيطالية تطالب روما بمراجعة علاقاتها مع تل أبيب



روما/سما/

طالبت أكاديمية "إسكولا نورماليه" الإيطالية، حكومة بلادها بإعادة النظر في تعاونها مع إسرائيل التي تشن هجمات عنيفة على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في دعوة وجهها مجلس شيوخ الأكاديمية وهي إحدى أكاديميات التعليم العالي البارزة في إيطاليا، إلى وزارة خارجية بلادها، حسب ما أوردت الصحافة المحلية.

وأشارت الأكاديمية إلى إبرام روما اتفاقية مع تل أبيب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حول "التعاون الصناعي والتقني والعلمي" بين البلدين.

وبناء على احتجاجات طلابية في بنيتها، دعت الحكومة الإيطالية إلى إعادة النظر في الاتفاقية.

كما أكدت الأكاديمية الإيطالية على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن للحيلولة دون تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وتشهد بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في إيطاليا، مؤخرا، احتجاجات طلابية منددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة، ومطالبة بتعليق اتفاقيات التعاون مع إسرائيل.

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