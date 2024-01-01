الصحة العالمية: ثمة حاجة ماسة لإجلاء نحو 9 آلاف مريض خارج قطاع غزة

جنيفمسما/

قالت منظمة الصحة العالمية، إن ثمة حاجة ماسة إلى إجلاء نحو 9 آلاف مريض خارج قطاع غزة للحصول على الخدمات الصحية المنقذة للحياة منها علاج السرطان والإصابات الناجمة عن القصف.

وأضافت الصحة العالية في بيان نشر على منصة "إكس"، اليوم السبت، أن آلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية مع وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل محدود في أنحاء القطاع.

وأشارت إلى أنه تم حتى الآن إحالة أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر معبر رفح من بينهم 2198 جريحاً و1215 مريضاً، وهنالك حاجة لإجلاء المزيد، وحثت إسرائيل على تسريع الموافقات على عمليات الإجلاء حتى يتم علاج المرضى ذوي الحالات الحرجة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 75190، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.