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يومياً.. 3 آلاف فلسطيني يجتمعون حول مأدبة إفطار تركية في غزة

السبت 30 مارس 2024 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
يومياً.. 3 آلاف فلسطيني يجتمعون حول مأدبة إفطار تركية في غزة



أنقرة/سما/

أعلن وقف الديانة التركي عن إقامته إفطارات جماعية في قطاع غزة لـ 3 آلاف شخص يومياً.

وفي حديثه للأناضول، قال إزعاني طوران، مدير عام الوقف التركي، إنهم يقيمون إفطارات جماعية عبر شركائه المحليين في القطاع.

وأضاف أن وقف الديانة التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية (حكومية)، يقيم يومياً إفطارات في غزة لـ 3 آلاف شخص، منذ مطلع رمضان الحالي.

وأكد أنهم يهدفون لتأمين تقديم وجبات الإفطار لـ 90 ألف شخص في غزة، بحلول نهاية رمضان.

وفي سياق متصل، أفاد "طوران" بأنهم يواصلون تقديم الإفطارات في القدس والضفة الغربية أيضاً لمئات الأشخاص طيلة شهر رمضان.

وأوضح أنهم يهدفون لتقديم وجبات إفطار لـ 12 ألف و500 شخص في القدس والضفة الغربية، بحلول نهاية رمضان.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​

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