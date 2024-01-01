الاحتلال تكشف عن حجم المساعدات الغذائية التي سمحت بإدخالها إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية أن ما لا يقل عن 252.6 ألف طن من المواد الغذائية وصلت إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب.



وبحسب البيان فإن ما لا يقل عن 19448 شاحنة تحمل 363700 طن من المساعدات الإنسانية الدولية دخلت إلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

ومن بين هذه الشاحنات، قامت 11954 شاحنة بتسليم 252.6 ألف طن من المواد الغذائية إلى القطاع، و1409 شاحنات تحمل 28.1 ألف طن من المياه و2832 شاحنة تحمل 40.7 ألف طن من المعدات لتنظيم نقاط الإيواء المؤقتة و1705 شاحنات تحمل 198 ألف طن من الأدوية و1539 شاحنة أخرى قامت بتسليم أكثر من 22.5 ألف طن من البضائع المختلطة.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك تم تسليم 207 خزانات وقود و401 خزان غاز منزلي إلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

ووفقا للبيانات جاءت معظم المساعدات من الإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية والأمم المتحدة من خلال برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).