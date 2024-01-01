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"حزب الله" يعلن استهدافه عدة مواقع إسرائيلية

السبت 30 مارس 2024 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعلن استهدافه عدة مواقع إسرائيلية



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهدافه عدة مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة": 

- عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم السبت (بتوقيت لبنان): استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.  ‏

- عند الساعة 12:15 من ظهر يوم السبت: استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مبنىً يتموضع فيه ‏جنود العدو ‏في مستعمرة أدميت بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.‏

- عند الساعة 12:45 من ظهر يوم السبت:  استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية  تحركًا ‏لجنود العدو داخل موقع الراهب ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحقّقوا فيه إصابات ‏مؤكدة.

- عند الساعة 12:20 من ظهر يوم السبت: استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية قاعدة خربة ‏ماعر بالأسلحة الصاروخية. ‏

- عند الساعة 08:00 من صباح يوم السبت: استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ثكنة راميم ‏بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة. 

- عند الساعة 01:20 من فجر يوم السبت: استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية تحركا لجنود ‌‏العدو وآلياته العسكرية داخل موقع المالكية ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا إصابات مؤكدة. ‏ 

#حزب الله

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