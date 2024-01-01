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النخالة: لم يكن سهلا على الشعب الفلسطيني الصمود لولا الدعم الإيراني

السبت 30 مارس 2024 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة: لم يكن سهلا على الشعب الفلسطيني الصمود لولا الدعم الإيراني



طهران/سما/

استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رئيس المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة في مبنى الخارجية الإيرانية في طهران.

وقال النخالة بعد اللقاء: "عقدنا لقاء مهما مع وزير الخارجية الإيراني الذي بذل جهودا كبيرة في توضيح الموقف الفلسطيني ودعم الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ انتصار ثورتها ولقد ودفعت ثمن ذلك".

وتابع: "لم يكن سهلا على الشعب الفلسطيني الصمود لولا الدعم الإيراني على مختلف المجالات السياسية والعسكرية نعد الجميع أننا سننتصر".

يذكر أن قيادتا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أكدتا في بيان مشترك بعد اجتماعهما في طهران "رفض أي مشاريع سياسية أو خطوات تخلق وقائع جديدة في غزة بعيدة عن إرادة الشعب الفلسطيني".

وفي بيان لها، قالت حركة "حماس": "التقى مساء أمس وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة الأخ المجاهد إسماعيل هنية مع وفد قيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأخ المجاهد زياد النخالة وذلك في العاصمة الإيرانية طهران حيث بحثا التطورات السياسية والميدانية الجارية والمتعلقة بالحرب العدوانية ضد قطاع غزة وتداعياتها المختلفة".

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