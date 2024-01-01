الصحة العالمية: ثمة حاجة ماسة إلى إجلاء نحو 9 آلاف مريض خارج قطاع غزة

غزة / سما /

قالت منظمة الصحة العالمية، إن ثمة حاجة ماسة إلى إجلاء نحو 9 آلاف مريض خارج قطاع غزة للحصول على الخدمات الصحية المنقذة للحياة منها علاج السرطان والإصابات الناجمة عن القصف.

وأضافت الصحة العالية في بيان نشر على منصة “إكس”، اليوم السبت، أن آلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية مع وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل محدود في أنحاء القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما أسفر عن استشهاد 32705، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 75190، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.