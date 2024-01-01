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حزب الله يستهدف ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخ بركان

السبت 30 مارس 2024 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يستهدف ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخ بركان



بيروت / سما /

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخ بركان.

وقال الحزب، في بيان صحافي: “استهدف ‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية صباح اليوم ثكنة راميم بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة”.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن “العدو الإسرائيلي أطلق مساء امس عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات مروحين وعيتا الشعب ورميش بالقطاعين الغربي والأوسط، بعدها ساد الهدوء الحذر باستثناء الطيران الاستطلاعي المعادي الذي استمر بالتحليق ليلا وحتى صباح اليوم فوق قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة، وترافق ذلك مع اطلاق قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط”.

وأشارت إلى “تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي بكثافة فوق مدينة صور وعلى الساحل البحري الجنوبي وصولا حتى مخيم الرشيدية”.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

#صاروخ بركان #راميم

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