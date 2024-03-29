الوسطاء يقدمون مقترحاً جديداً لإتمام صفقة تبادل الأسرى

غزة / سما /

قالت قناة كان العبرية إن الولايات المتحدة ومصر وقطر سيقدمون في الأيام المقبلة، وربما يوم غداً الأحد، اقتراح تسوية آخر لدفع صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس قدما.

واضافت القناة نقلاً عن مصدر اسرائيلي أن هذه المبادرة مهمة في الوقت الحالي في ظل الجمود الذي وصلت إليه المحادثات.

وكانت صحيفة يديعوت احرونوت، قالت أمس الجمعة، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منح رئيس الموساد دافيد باريناع تفويضا إضافياً لمفاوضات الدوحة بداية الأسبوع الحالي.

واضافت الصحيفة أن التفويض الجديد أوسع من السابق، وكان بإمكان رئيس الموساد أن يفاوض حول تغيير عدد الأسرى الذين سيحررون في المرحلة الأولى.

وأشارت إلى أن التفويض يشمل أيضاً صلاحيات حول إعادة المهجرين إلى شمال القطاع، بما يشمل عددهم وسنهم وجنسهم، وحول انتشار قوات الجيش الإسرائيلي خلال وقف إطلاق النار.

وتتواصل المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، في العاصمة القطرية الدوحة، بالتزامن مع المعارك الدائرة في أرجاء قطاع غزة.

واستؤنفت المفاوضات قبل أيام بكل مساراتها، وانتقلت إلى مرحلة الاجتماعات التقنية، كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الثلاثاء الماضي.

وترتكز رؤية حركة حماس في المفاوضات على 5 نقاط رئيسية، هي وقف إطلاق النار، وعودة غير مشروطة للنازحين، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، ودخول المساعدات ومواد الإغاثة، وإعادة الإعمار.