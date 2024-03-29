اليابان تقرر استئناف دعمها لـ “أونروا” بعد تجميده عدة أشهر

غزة / سما /

أعلنت اليابان قرار استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بعد أن جمدته إثر اتهامات إسرائيلية وجهت لعدد من موظفي الوكالة الإغاثية بالمشاركة في عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان لها، الجمعة، إن “اليابان والأونروا تؤكدان أنهما ستمضيان قدمًا في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية” في تمويل الوكالة الأممية.

وصدر البيان عقب اجتماع وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، في طوكيو، الخميس، مع المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني. ونقل البيان عن الوزيرة اليابانية تشديدها على ضرورة أن تتخذ الأونروا “تدابير فعالة لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبع أموالها وضمان حيادية موظفيها”.

وكانت متحدثة باسم الأمم المتحدة قالت، الأسبوع الماضي، إن اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد الأونروا أصدرت تقريرًا مؤقتًا حددت فيه “المجالات الحرجة” التي ينبغي معالجتها، ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 نيسان المقبل.

يُذكر أن أونروا تعاني أزمة عميقة منذ أن اتهمت تل أبيب حوالي 10 من موظفي الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 ألفا بـ “التورط في الهجوم الذي شنته حركة “حماس” فجر الـ 7 من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 الماضي.