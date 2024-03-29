الاحتلال يكثف القصف المدفعي والصاروخي على جنوب ووسط القطاع

غزة / سما /

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، من القصف الجوي والمدفعي على محافظتي الوسطى وخان يونس تزامنا مع اليوم 176 للحرب على قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن غارات إسرائيلية استهدفت اليوم السبت محيط جسر وادي غزة شمالي محافظة الوسطى في القطاع.

وأضافت أن زوارق الاحتلال العسكرية تطلق النار بشكل مكثف باتجاه سواحل محافظة وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الجيش نسف العديد من المنازل السكنية في محيط مستشفى ناصر والمخيم الغربي في خان يونس.

يشار إلى أن اشتباكات عنيفة تدور بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية منذ قرابة اسبوع، بعدما أعاد الجيش دخول عدة مناطق بالمدينة بشكل مفاجئ.