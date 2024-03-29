  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل فلسطينيين رفعا الراية البيضاء ودفن جثتيهما بجرافة

السبت 30 مارس 2024 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل فلسطينيين رفعا الراية البيضاء ودفن جثتيهما بجرافة



غزة / سما /

نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن بيان للجيش الإسرائيلي يعترف فيه بقتل فلسطينييْن ودفن جثتيهما بواسطة جرافة بعد أن نُشر مقطعا مصورا يظهر تفاصيل عملية القتل.

وبرر الجيش الإسرائيلي في بيانه أن قتل الفلسطينيين تم بعد بعد اقترابهما مما سماه منطقة عمليات وسط غزة بطريقة مريبة، وعدم استجابتهما للطلقات التحذيرية.

وأشار البيان إلى أنه تم قتلهما وجرف جثتيهما خشية أن يكونا حاملين متفجرات.

وكان قد تم بث فيديو يوثق الواقعة، واظهر إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة إلى شمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد، وأظهرت الصور جنود الاحتلال وهم يجرفون جثث الشهداء الفلسطينيين ويخفونها في الرمال وبين القمامة بواسطة جرافة، في حين يشاهد العملية عدد آخر من الفلسطينيين لم يُعرف مصيرهم.

#الجيش الإسرائيلي #قتل #جريمة #شارع الرشيد

الأكثر قراءة اليوم

تسريبات "عبرية" عن حدث أمني "غير عادي" طال جيش الاحتلال خلال معارك غزة

هيئة البث: "غالانت سمع في واشنطن أشياء لم يسبق قولها لمسؤول إسرائيلي"

إعلام إسرائيلي: غالانت يحقق تقدما كبيرا في خطته لإدخال قوة متعددة الجنسيات إلى غزة

الصحافية بيان أبو سلطان: نجوت بأمّي وأبي

محللون إسرائيليون: اجتياح رفح فقد شرعيته وبات يتلاشى

تلاسن بين غانتس ونتنياهو في اجتماع حكومة الحرب الإسرائيلية

نتنياهو يوافق على العودة لمحادثات التفاوض في الدوحة والقاهرة

الأخبار الرئيسية

الحرب في اليوم 176: شهداء بالعشرات وتركز العدوان على غربي غزة وخان يونس

بوليتيكو: واشنطن تقترب من الاتفاق مع السلطة الفلسطينية على وقف مخصصات الشهداء والجرحى

thumb_385543_700_420_0_0_exact

تفاصيل لقاء هنية والنخالة في إيران

photo_2024-03-29_20-44-22

“إبادة بيئية في غزة”.. الغارديان: البساتين تحولت لأراضٍ مدمَّرة والتربة والمياه تلوثت بالذخائر والسموم

photo_2024-03-29_16-47-45

هيئة البث: "غالانت سمع في واشنطن أشياء لم يسبق قولها لمسؤول إسرائيلي"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية