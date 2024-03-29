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مظاهرات حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية في الأردن تنديدا بالحرب على غزة

الجمعة 29 مارس 2024 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرات حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية في الأردن تنديدا بالحرب على غزة



عمان/سما/

شهدت العاصمة الأردنية عملان مظاهرات حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية، تنديدا باستمرار الحرب على قطاع غزة، وقتل المدنيين وحصارهم.


وهتف المتظاهرون بشعارات ضد الولايات المتحدة، مثل "أمريكا راعية للإرهاب" و"شريكة في قتل آلاف المدنيين".

كذلك استنكر المتظاهرون الغاضبون مواقف الدول العربية من الحرب التي التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع، أغلبهم من النساء والأطفال.

كما دعوا الحكومة الأردنية لاتخاذ موقف حازم بطرد السفير الإسرائيلي نهائيا وإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل.

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