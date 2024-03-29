بايدن: السعودية ودول عربية أخرى مستعدة للاعتراف بإسرائيل من أجل السلام

واشنطن/سما/

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة وجود خطة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بعد الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة، مضيفا: "يجب أن يكون هناك مسارا يؤدي إلى حل الدولتين".



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بعيدا عن الكاميرات خلال حفل حضره الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون، أمس الخميس، حسب وسائل إعلام أمريكية، أشار إلى أن بايدن تحدث عن استعداد السعودية ودول عربية أخرى للاعتراف بإسرائيل من أجل تحقيق السلام، شريطة أن يكون هناك خطة لما بعد حرب غزة.





ولم يذكر بايدن المزيد من التفاصيل بهذا الشأن، لكنه قال: "كنت أعمل مع السعوديين ودول عربية أخرى منها مصر والأردن وقطر، وهناك استعداد لذلك، وأعتقد أنه أمر يمكن تحقيقه"، مضيفا: "يجب إيصال المزيد من الغذاء والدواء والإمدادات للفلسطينيين".



وقال بايدن: "وجود إسرائيل أصبح على المحك.. لا يجب أن ننسى ذلك"، لكننا ندعوها لزيادة جهودها لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة".

وتؤكد السعودية مرارا أن موقفها من إسرائيل مرتبط بحل القضية الفلسطينية بصورة كاملة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل الـ5 من يونيو/ حزيران 1967.