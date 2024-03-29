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الرئيس عباس: لا بد من تسلم دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة

الجمعة 29 مارس 2024 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس: لا بد من تسلم دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة



رام الله/سما/

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس البلغاري رومن راديف، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وأطلع سيادته، الرئيس البلغاري، على آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني فورا.

وأكد الرئيس، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع آليات لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة بالكامل، ومنع التهجير، مجددا التأكيد على ضرورة سرعة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ووقف جميع الأعمال الاحادية في الضفة والقدس، واستلام دولة فلسطين مهامها في غزة كما هو في الضفة، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الامم المتحدة والمزيد من اعتراف الدول بدولة فلسطين.

وأكد سيادته عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، والعمل على تطويرها في كافة المجالات.

وأعرب الرئيس البلغاري عن أمله في نهاية الحرب، وأن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، وأن تنعم جميع شعوب المنطقة بالسلام والاستقلال، وتحقيق حقوقه الوطنية.

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