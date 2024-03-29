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مقررة أممية تدعو إلى بذل الجهود لوقف "الإبادة الجماعية" في فلسطين

الجمعة 29 مارس 2024 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقررة أممية تدعو إلى بذل الجهود لوقف "الإبادة الجماعية" في فلسطين



أثينا/سما/

شددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بأراضي فلسطين المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، الجمعة، على ضرورة بذل الجهود لوقف "الإبادة الجماعية المستمرة" في فلسطين.

وقالت ألبانيز، في منشور على حسابها عبر منصة إكس: "دعونا نركز على فلسطين والفلسطينيين، ونتأكد من وقف الإبادة الجماعية المستمرة ضدهم".

ومنذ بدء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دعت ألبانيز، إلى وقف فوري لإطلاق النار وحذرت من أن الفلسطينيين في غزة معرضون لخطر "التطهير العرقي الشامل".

في 26 مارس/ آذار الجاري، أبلغت ألبانيز، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنها مقتنعة بأن تصرفات إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم نحو مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وتضغط عدة جهات دولية على تل أبيب لزيادة عدد المساعدات الواصلة إلى قطاع غزة عبر المعابر البرية، لتوفير الاحتياجات العاجلة والملحة المنقذة لحياة الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

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