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ممثلو 10 دول أوروبية في يوروفيجن يدعون لوقف إطلاق نار بغزة

الجمعة 29 مارس 2024 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممثلو 10 دول أوروبية في يوروفيجن يدعون لوقف إطلاق نار بغزة



بروكسل/سما/

دعا فنانون يمثلون 10 دول أوروبية في مسابقة "يوروفيجن" للأغاني إلى تحقيق وقف إطلاق نار عاجل ومستدام في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك للفنانين من بلجيكا والبرتغال وبريطانيا وإيرلندا وسويسرا والنرويج والدنمارك وليتوانيا وفنلندا وسان مارينو.

وأعرب الفنانون عن انزعاجهم من الصمت حيال الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في غزة.

وقال البيان: "من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نقف متضامنين مع المظلومين وأن نعرب عن تمنياتنا الصادقة بالسلام ووقف فوري ومستدام لإطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى".

وأكد الوقوف ضد جميع أشكال الكراهية بما في ذلك الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية.

وحمل البيان توقيع الفنانين موستي من بلجيكا، وإيولاندا من البرتغال، وأولي ألكسندر من بريطانيا، وبامبي ثوغ من إيرلندا، ونيمو من سويسرا، وغيت من النرويج، وسابا من الدنمارك، وسيلفستر بيلت من ليتوانيا، وويندوز95 مان من فنلندا، وميغارا من سان مارينو.

وانتشرت دعوات عديدة من دول أوروبية لمنع إسرائيل من المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" المزمع إقامتها في مدينة مالمو بالسويد في 11 مايو/ أيار المقبل.

وفي 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، جمع ألف شخص بينهم فنانون ومسؤولون في صناعة الموسيقى بالسويد توقيعات للمطالبة بـ "منع إسرائيل من المشاركة في المسابقة"، وطالبوا بانسحاب السويد في حال مشاركة إسرائيل.

ومع تواصل دعوات منع إسرائيل من المشاركة في المسابقة، استبعد اتحاد البث الأوروبي أغنية "مطر أكتوبر" التي تم اختيارها لتمثيل إسرائيل في "يوروفيجن 2024" لأنها تحمل دلالات سياسية.

ورغم إجراء إسرائيل تعديلات في الأغنية وتغيير اسمها إلى "رقص للأبد" إلا أن الاتحاد رفضها، لتعلن في الأخير المشاركة في المسابقة بأغنية "عاصفة".

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