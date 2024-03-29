قيادي بحماس يشيد بموقف روسيا من الحرب على غزة

قال القيادي البارز في المكتب السياسي لحركة "حماس"، باسم نعيم، في تصريح لـRT إن روسيا يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في حماية الفلسطينيين على الساحة الدولية وتوحيد الصف الفلسطيني الداخلي.



وأشاد القيادي باسم نعيم بموقف روسيا من الحرب المستمرة في قطاع غزة، مشيرا إلى استضافة موسكو وفودا من "حماس"، وإلى الدور الذي يمكن أن تلعبه في الدفاع عن الفلسطينيين على الساحة الدولية وتحقيق الاتفاق بين مختلف الفصائل الفلسطينية الداخلية.

وأضاف: "روسيا قوة عظمى، وبالتالي فهي مهمة للغاية وحاسمة للغاية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إنها إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي منخرطة في مجالات مختلفة في هذه المنطقة، وبالتالي يمكنها المساعدة في الكثير من الحالات سياسيا ودبلوماسيا".

وقال القيادي في الحركة إن "دور روسيا مهم للغاية بالنسبة للفلسطينيين بشكل عام، والمقاومة بشكل خاص، عندما يتعلق الأمر بمقعدها في مجلس الأمن وحق النقض أمام الخطط الأمريكية لتقويض الفلسطينيين ومقاومتهم".

وأعرب باسم نعيم عن مخاوفه بشأن الخطة الأمريكية لبناء ميناء في غزة، والذي حذر من أنه يمكن أن يستخدمه الإسرائيليون لارتكاب المزيد من جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

وقال: "أعتقد أن هذا يمكن استخدامه للوجود الأمريكي هنا. على سبيل المثال، يمكن أن يكون ذلك جزءا من خطة طويلة المدى للسيطرة من قبل الأمريكيين والإسرائيليين على شاطئ البحر والخط الأرضي من الغرب إلى الشرق".

كما انتقد القيادي في حماس الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الغربية منذ بداية الحرب على غزة، موضحا أنها لم تكشف سوى القليل فيما يتعلق بالتنسيق بين الفصائل الفلسطينية المسلحة، التي تمثل حوالي 12 جماعة متمركزة في المنطقة المحاصرة.

وأضاف أن معظم المقابلات التي تجريها وسائل الإعلام الغربية مع القياديين في حركة "حماس" كات تركز على منحازة وأحداث 7 أكتوبر، دون الخوض في المضمون أو التفاصيل.