  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هيئة البث: "غالانت سمع في واشنطن أشياء لم يسبق قولها لمسؤول إسرائيلي"

الجمعة 29 مارس 2024 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة البث: "غالانت سمع في واشنطن أشياء لم يسبق قولها لمسؤول إسرائيلي"



القدس المحتلة/سما/

سمع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت "عبارات قاسية" من الأميركيين خلال زيارته المستمرة منذ أيام في واشنطن، بهدف مناقشة الحرب على غزة وعملية محتملة في رفح، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت الهيئة أن غالانت تلقى "معاملة رئاسية"، لكنه "سمع من زملائه الأميركيين عبارات قاسية تجاه إسرائيل.. أشياء لم يسبق أن قيلت لمسؤول إسرائيلي"، في إشارة إلى اجتماعاته مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

وقالت الهيئة إن من بين القضايا التي تثير قلق البيت الأبيض خاصة إمكانية الدفع بقرار من مجلس الأمن ضد دولة الاحتلال في ما يتعلق بالأزمة الإنسانية والغذائية، ومحاولة إصدار أمر للأخيرة بتنفيذ إجراءات معينة لتحسين الوضع الصعب في قطاع غزة، واحتمال أن يكون هذا قراراً منوطاً بفرض عقوبات.


وأضافت الهيئة: "تتساءل الإدارة الأميركية عما إذا كان لإسرائيل حليف آخر. وهل بوسعها تدبر أمرها من دون مساعدة أميركية، ومن دون ذخيرة، ومن دون قبة دبلوماسية حديدية".

وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الخميس، إن غالانت حاول "تهدئة الشكوك واحتواء العلاقة النازفة بين الطرفين، وأكد التزامات إسرائيل، ووعد بدور شخصي أكبر في نقل المساعدات إلى القطاع".


تشكيك في خطط عملية رفح
وفي السياق نفسه، شكك مسؤولون أميركيون في خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بشنّ عملية برية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوبي قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسؤولاً أميركياً رفيعاً قال لغالانت أثناء وجوده في واشنطن: "لم تتمكنوا من إدخال 50 شاحنة معونات إنسانية إلى شمال قطاع غزة، فكيف ستتمكنون من إجلاء أكثر من مليون شخص من مدينة رفح؟".


وأضافت الهيئة أن واشنطن تشكك في قدرة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الإدارية" على قيادة عملية إخلاء منظمة للنازحين في رفح.

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن اكتشفت أن "نتنياهو لا يستطيع إدارياً أو لا يريد بسبب اليمين المتطرف القيام بما هو مطلوب"، و"هذا هو أحد أسباب عدم موافقة الولايات المتحدة على عملية برية واسعة النطاق وطويلة في مدينة رفح".

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال واحد من "العشرة الأوائل" في كتائب القسام

تسريبات "عبرية" عن حدث أمني "غير عادي" طال جيش الاحتلال خلال معارك غزة

بعد 7 أشهر.. أحد قادة كتيبة جنين كان أعلن الجيش الإسرائيلي قتله يعود إلى الحياة

عضو في طاقم المفاوضات: الصفقة عالقة.. والكرة في ملعب تل أبيب لا "حماس"

نتنياهو: أدير المفاوضات بنفسي لاستعادة الرهائن ولدينا اصول استراتيجية لـ"حماس"

تلاسن بين غانتس ونتنياهو في اجتماع حكومة الحرب الإسرائيلية

البنتاغون تجري محادثات لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة بعد الحرب ..

الأخبار الرئيسية

غالانت:سنوسع عملياتنا في الشمال ونصل لكل مكان يعمل فيه حزب الله

محللون إسرائيليون: اجتياح رفح فقد شرعيته وبات يتلاشى

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 16 آخرين في معارك جنوب قطاع غزة

نتنياهو يوافق على العودة لمحادثات التفاوض في الدوحة والقاهرة

6606bba54236040a8a356306

يديعوت: جهاز الأمن القومي يحذر الإسرائيليين من زيارة عدة دول

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية