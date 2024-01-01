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20 شهيدا بينهم أطفال ونساء بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة وغربها

الجمعة 29 مارس 2024 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
20 شهيدا بينهم أطفال ونساء بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة وغربها



غزة/سما/

استشهد 20 مواطنا على الأقل، اليوم الجمعة، بينهم نساء وأطفال، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مركبة ومنزلا في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بقصف طائرات الاحتلال مركبة مدنية لعائلة البطش على شارع صلاح الدين في حي الشجاعية شرق المدينة، ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين، بينهم 5 أطفال وسيدتان من عائلتي البطش وأبو بكر، وجرح العشرات، نقلوا جميعا إلى المستشفى المعمداني.

واستشهد 10 مواطنين، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في شارع الوحدة، شرق مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

كما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين شقيقين هما مروان وعزمي ابو صلاح، وإصابة آخرين.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 32623 شهيدا، و75092 مصابا.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد المواطنين في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، أدت لاستشهاد 71 مواطنا، وإصابة 112 آخرين.

وأشارت إلى أن آلاف المواطنين لا زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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