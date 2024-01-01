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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الجمعة 29 مارس 2024 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

- ركّزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة، اليوم الجمعة، على إصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة ومرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها برئاسة محمد مصطفى.

كما تناولت الصحف في عناوينها، تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة وشنه غارات جوية أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى، وإصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية جديدة بشأن غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يصدر قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة ومرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها برئاسة محمد مصطفى

- الرئيس يستقبل وزيرة خارجية بلجيكا

- الاحتلال يحاصر أريحا ويداهم منازل المواطنين في العوجا

- "العدل الدولية" تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة دون تأخير

- هل تصغي إسرائيل إلى التحذيرات بعدم شن عدوان بري واسع على رفح؟

- فرنسا تخصص 30 مليون يورو للأونروا في 2024

- "أطباء بلا حدود": لم يتغير شيء في غزة منذ تبني مجلس الأمن الدولي قرار وقف إطلاق النار

- تورك: الوضع في غزة قد يرقى إلى جريمة حرب

- نتنياهو يطلب من المحكمة العليا تأجيلا جديدا بشأن تجنيد اليهود المتشددين

- قيادات مسيحية عالمية تدعو في رسالة للرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة

"القدس":

- الرئيس يصادق على تشكيلة الحكومة برئاسة محمد مصطفى

- الاحتلال يغلق معبر الكرامة

- شكوى لبنانية ضد إسرائيل بمجلس الأمن

- انتقاما من فرض واشنطن عقوبات على مستوطنين.. سموتريتش يعزل البنوك الفلسطينية عن العالم ونتنياهو يمتنع عن التدخل

- مستوطنون يعتدون على مساكن البدو بالضفة

- غارات جوية ومعارك شرسة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى

- 120 ألفا يؤدون العشاء والتراويح في الأقصى

"الأيام":

- الرئيس يؤكد يجب إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية

- الرئيس يصادق على تشكيلة الحكومة بعد تسلم برنامج عملها من مصطفى

- الاحتفالات تعم جنين بعد أنباء عن احتجاز الاحتلال الشاب وسام حنون في مشفى

- "العدل الدولية" تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة "دون تأخير"

- 120 ألفا يؤدون التراويح في الأقصى

- الكنائس المسيحية الغربية تحيي "خميس الأسرار" وسط قيود الاحتلال

- نتنياهو يمتنع عن اتخاذ قرار يمنع عزل البنوك الفلسطينية عن العالم

- قيادات مسيحية عالمية تطالب بايدن بالعمل على وقف إطلاق النار في غزة

- أزمة تجنيد الحريديين تتعمق: "العليا" تجمد ميزانيات المدارس الحريدية

- فرنسا تخصص 30 مليون يورو للأونروا في 2024

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