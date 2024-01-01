مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 16 آخرين في معارك جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي آخر له وإصابة 16 آخرين بجراح بينهم 6 بحالة خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.

وفي التفاصيل، ذكر المراسل العسكري لقناة كان العبرية ايتاي بلومنتال: "في حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم، أطلق مقاومون فلسطينيون صاروخًا مضادًا للدروع على مبنى كان يتواجد فيه مقاتلون من وحدة إيغوز الخاصة، مما أدى إلى مقتل جندي برتبة رائد وإصابة 16 جنديًا وضابطًا آخرين، 6 منهم في حالة خطيرة.

وبذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى 598، من بينهم 254 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.