  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

يديعوت: جهاز الأمن القومي يحذر الإسرائيليين من زيارة عدة دول

الجمعة 29 مارس 2024 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: جهاز الأمن القومي يحذر الإسرائيليين من زيارة عدة دول



القدس المحتلة/سما/

حذر جهاز الأمن القومي الإسرائيلي NSH الإسرائيليين من السفر إلي شبه جزيرة سيناء خلال عطلة أعياد الفصح اليهودية الشهر المقبل، وزيارة تركيا ودول عربية.


وأوصى الجهاز الأمني الإسرائيلي وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بتجنب السفر إلى تركيا والمغرب ومصر (بما في ذلك سيناء) والأردن.

بالإضافة إلى ذلك، حذر الجهاز الأمني الإسرائيليين من السفر لحضور مسابقة الأغنية الأوروبية، والتي ستقام في مدينة مالمو بالسويد شهر مايو المقبل.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول سياسي يتعامل مع مكافحة الإرهاب: "لست بحاجة إلى التجول هناك حاملا الأعلام الإسرائيلية، كن متواضعا".

وأكد المسؤول الإسرائيلي أنه منذ بداية الحرب على غزة كانت هناك زيادة كبيرة في التهديدات الإرهابية ضد الإسرائيليين في الخارج، بما في ذلك العشرات من الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم والتي تم إحباطها بالفعل في الأشهر الأخيرة.

وشدد المسؤول الإسرائيلي أنه على خلفية آخر تحذيرات السفر حول العالم، فيجب تجنب السفر إلى شواطئ سيناء قائلا: "هناك قدر كبير من الخطر المحتمل فالظروف غير مهيئة للعودة لزيارة سيناء"

وأضاف وفق موقع " srugim" الإخباري الإسرائيلي إنه لا يزال من غير المستحسن للإسرائيليين زيارة شواطئ سيناء، قائلا: "ما زال الذهاب إلى سيناء ينطوي على قدر كبير من المخاطر المحتملة، والظروف ليست مهيئة للعودة إلى هناك بأمان."

وأوضح المسؤول أنه مع ذلك، لا توجد حاليًا نية لإغلاق المعابر الحدودية بين إسرائيل ومصر، إلا إذا كان هناك تهديد أكثر استهدافًا ومن ثم سيتم تحذير الجمهور للعمل وفقًا لذلك.

#اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية : البنوك الفلسطينية ستصبح معزولة عن العالم الاثنين المقبل

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال واحد من "العشرة الأوائل" في كتائب القسام

تسريبات "عبرية" عن حدث أمني "غير عادي" طال جيش الاحتلال خلال معارك غزة

بعد 7 أشهر.. أحد قادة كتيبة جنين كان أعلن الجيش الإسرائيلي قتله يعود إلى الحياة

عضو في طاقم المفاوضات: الصفقة عالقة.. والكرة في ملعب تل أبيب لا "حماس"

نتنياهو: أدير المفاوضات بنفسي لاستعادة الرهائن ولدينا اصول استراتيجية لـ"حماس"

تلاسن بين غانتس ونتنياهو في اجتماع حكومة الحرب الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

غالانت:سنوسع عملياتنا في الشمال ونصل لكل مكان يعمل فيه حزب الله

محللون عسكريون إسرائيليون: اجتياح رفح فقد شرعيته وبات يتلاشى

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 16 آخرين في معارك جنوب قطاع غزة

نتنياهو يوافق على العودة لمحادثات التفاوض في الدوحة والقاهرة

6606d17b4c59b706f4037de0

"القسام" تستهدف مجموعة جنود إسرائيليين تحصنت داخل منزل غربي خانيونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية