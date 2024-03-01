"القسام" توجه رسالة باللغتين العبرية والإنجليزية بـ"لسان حال" الأسرى الإسرائيليين (صور)

غزة/سما/

نشرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، رسالتين بلسان حال الأسرى الإسرائيليين لديها، وحول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه هم المسؤولون عن بقائهم بالأسر.



وعبر قناتها على "تلغرام"، نشرت "القسام" صورة أسير داخل زنزانة، فيما يسقط عليه صاروخ، مع تعليق مترجم إلى اللغتين الإنجليزية والعبرية: "كل يوم تزداد معاناتي بسبب سياسة نتنياهو وما زلت أنتظر الإفراج عني".



كما نشرت بعدها صورة الزنازنة مدمرة ومقتل من بداخلها وإلى جانبه صحيفة، مع تعليق مترجم أيضا إلى اللغتين الإنجليزية والعبرية، جاء فيه: "كنت أشاهد مظاهراتكم التي تطالب بالإفراج عني وكان لدي أمل"، بالإضافة إلى :"نتنياهو وجيشكم قتلهم".

وأرفقت الصورتين بـ"هاشتاغ": "الوقت ينفد".



هذا وحدد القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي المبادئ الأساسية الـ5 لأي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن المبادئ الأساسية لأي مفاوضات بخصوص وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى ترتكز على 5 نقاط رئيسية هي:

وقف إطلاق النار.

عودة غير مشروطة للنازحين.

انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة.

دخول المساعدات ومواد الإغاثة.

وإعادة الإعمار.

وأضاف: "هذه أسس ضرورية لأي اتفاق وعقد صفقة تبادل للأسرى، وسنبقى منحازين لحقوق وهموم الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "حماس" أنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس، محملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية إفشال المفاوضات.

كما أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت من واشنطن، أن إسرائيل لن توقف حربها في غزة طالما لم تفرج "حماس" عن الرهائن، وذلك بعدما صوت مجلس الأمن الدولي لصالح "وقف فوري لإطلاق النار".