قصف سيارتين بهما جنود للاحتلال.. ضابط إسرائيلي يعترف باستخدام "بروتوكول هانيبال" في 7 أكتوبر

القدس المحتلة / سما /

اعترف نقيب في الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ “بروتوكول هانيبال” الذي ينص على قتل الأسرى الإسرائيليين خلال هجمات 7 أكتوبر، قائلا “قررت أنه من الأفضل وقف الاختطاف” فيما يتعلق بإمكانية إطلاق النار على الجنود الأسرى.

وفي حديثه للقناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي، فإن اعتراف النقيب “بار زونشين” باستهدافه للأسرى يؤكد الادعاءات بأن القوات الإسرائيلية استهدفت المدنيين والجنود الأسرى في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وذكر زونشين أنهم رصدوا سيارتين في 7 أكتوبر، وقال: “كان هناك الكثير من الأشخاص في مقصورتي المركبتين. لا أعرف إذا كانت هذه جثثًا أم أشخاصًا أحياء، وقررت مهاجمة المركبتين”.

ورداً على سؤال: “ربما قتلتهم، فهم جنودكم”، قال النقيب الإسرائيلي: “هذا صحيح”. لكنني قررت أن هذا هو القرار الصحيح، وأنه من الأفضل وقف الاختطاف”، وبذلك يكون الضابط الإسرائيلي اعترف بأنه ربما قتل جنوده.

فيما يتعلق بإمكانية قتل الأسرى، قال زونشين: “أشعر أنني تصرفت بشكل صحيح”.

ورداً على سؤال ما إذا كان هذا القرار هو أمر من الجيش لتنفيذ بروتوكول هانيبال أجاب النقيب الإسرائيلي: “كان لا بد من اتخاذ العديد من الخطوات العملياتية في هذا الأمر، كان لا بد من إطلاق النار على التجمع المركزي ونقاط التفتيش، وإذا تم التعرف على (جندي لنا) فلا بد من القيام بهذا الشيء (بروتوكول هانيبال)”.

ورغم أن زونشين اعترف بأنه أطلق النار على مركبتين مكتظتين بالناس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنه قال مناقضا نفسه في جزء آخر من المقابلة: “أعلم أننا لم نطلق النار عليهم (الجنود الأسرى)”.

ويجيز بروتوكول هانيبال استخدام الأسلحة الثقيلة عند أسر إسرائيلي لمنع الآسرين من مغادرة موقع الحدث حتى لو شكل ذلك خطرا على الأسير.

وخلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي نفذ بروتوكول هانيبال، الذي ينص على قتل الأسرى، ووجهت دعوات لإجراء تحقيق في الأمر.