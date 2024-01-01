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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ في حزب الله

الجمعة 29 مارس 2024 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ في حزب الله



بيروت / سما /

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة سيارة على طريق البازورية جنوبي لبنان، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل نائب قائد "وحدة الصواريخ والقذائف" في حزب الله، علي عبد الحسن نعيم، بحسب ما قال الجيش الإسرائيلي في بيان، أعلن فيه أنه نفّذ عملية الاغتيال، فيما نعى حزب الله 6 مقاتلين، قال إنهم "استشهدوا على طريق القدس".

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وأضاف الجيش الإسرائيلي أن علي "يعدّ مركزًا معرفيًا هامًا في التنظيم، ورائدًا في مجال الصواريخ، وأحد القادة في أنماط إطلاق الصواريخ الثقيلة". وزعم أنه "كجزء من دوره، عمِل على تخطيط وتشغيل (المنظومات) باتجاه العمق الإسرائيليّ".

وأعلن "حزب الله" في وقت متأخر من مساء الخميس، تنفيذ 7 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي الخميس، بينها اثنتان في القطاع الشرقيّ، و5 في القطاع الغربي.

#الجيش الإسرائيلي #حزب الله

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