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حزب الله ينعى 6 عناصر قتلوا في مواجهات مع جيش الاحتلال

الجمعة 29 مارس 2024 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله ينعى 6 عناصر قتلوا في مواجهات مع جيش الاحتلال



بيروت / سما /

أعلن حزب الله، الجمعة، مقتل 6 من عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال بجنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلاه إلى 261 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


ونعى حزب الله في بيانات منفصلة، كلا من “أحمد جواد شحيمي مواليد عام 1964 من بلدة مركبا، وإبراهيم أنيس الزين مواليد عام 1982 من بلدة شحور ، ومصطفى أحمد مكي مواليد عام 1983 من بلدة تبنين”.


وفي بيان لاحق، نعى الحزب “علي محمد الحاف مواليد عام 1984 من بلدة الحلوسية، ومصطفى علي ناصيف مواليد عام 1991 من بلدة الحفير في البقاع، وعلي عبد الحسن نعيم مواليد عام 1974 من بلدة سلعا”.


وصباح اليوم، أعلن حزب الله في بيانين، استهداف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة مباشرة، فضلا عن استهداف ثكنة زبدين للمرة ‏الثانية بصواريخ فلق. ‏


وشهدت الحدود الجنوبية للبنان هذا الأسبوع، تصعيدا عسكريا إسرائيليا هو الأعنف منذ بدء المواجهات، تمثل في سقوط 16 قتيلا في غارات إسرائيلية استهدفت قرى وبلدات في جنوب لبنان الأربعاء الماضي، شملت مقتل 9 في غارتين إسرائيليتين على بلدتي طير حرفا والناقورة، إضافة إلى مقتل 7 مسعفين في غارة على مركز للجمعية الطبية الإسلامية (تابعة للجامعة الإسلامية) في بلدة الهبارية.

#حزب الله #مواجهات

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