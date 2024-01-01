تسريبات "عبرية" عن حدث أمني "غير عادي" طال جيش الاحتلال خلال معارك غزة

غزة / سما /

قال موقع حدشوت حموت العبري إن حدثا صعباً طال مجموعة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معارك غزة.

وأضاف الموقع، دون تحديد المكان أن “ما لا يقل عن 5 مروحيات نقلت حوالي 15 جنديا وضابطا مصابين من غزة إلى مستشفيات سوروكا وشعاري تسيدك وبلينسون وإيخيلوف”.

وأشار إلى أن الإصابات متفاوتة، بعضهم خطيرة جداً جراء قذيفة مضادة للأفراد أطلقت نحوهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس عن إصابة 8 جنود في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وارتفعت حصيلة مصابي جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 3160 بينهم 1523 أصيبوا خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

ووصل عدد القتلى الإسرائيليين إلى 597 قتيلا، بينهم 253 قتلوا بالمعارك البرية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي راح ضحيتها أكثر من 32 ألف فلسطينياً وعشرات آلاف الجرحى.