واشنطن: إسرائيل لم تتسلم كل ما طلبته من الأسلحة

واشنطن / سما /

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز كيو براون، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لم تتسلم كل الأسلحة التي طلبتها من واشنطن.

وأشار براون إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تكن مستعدة لتقديم بعض الذخائر التي طلبتها إسرائيل على الأقل.

يذكر أن واشنطن مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، حليفتها منذ أمد طويل.

وتسارع الولايات المتحدة توصيل الدفاعات الجوية والذخائر إلى تل أبيب، لكن بعض الديمقراطيين ومجموعات الأمريكيين ذوي الأصول العربية انتقدوا دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، الذي يقولون إنه يمنحها شعورًا بالحصانة من العقاب.

وتابع براون: “على الرغم من أننا ندعمهم بالقدرات، فلم يتلقوا كل ما طلبوه”.

وقال “يرجع بعض ذلك إلى أنهم طلبوا أشياء لا نملك القدرة على تقديمها أو لا نرغب في تقديمها… الآن”.