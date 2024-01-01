أطباء بلا حدود: لا تغير على القصف الإسرائيلي لغزة منذ قرار مجلس الأمن

غزة / سما /

أكد رئيس منظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو، أمس الخميس، أنّه لا تغير على وضع القصف الإسرائيلي في قطاع غزة منذ تبنّي قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال كريستو في بيان: “لم نشهد أي تغيير على الأرض بعد قرار مجلس الأمن”، لا في حياة الناس اليومية ولا في إطار إيصال المساعدات الإنسانية.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين الماضي أول قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أكثر من أسبوعين.

وطالب كريستو بضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ووقف الهجمات على المرافق الطبية والعاملين فيها، و”الوصول إلى المساعدات الإنسانية من دون عوائق”.

وتابع” حالياً لا تعدّ جهودنا سوى قطرة صغيرة في محيط من الاحتياجات”.

وأشار كريستو إلى أنّ “خروج النساء اللاتي أنجبن بعملية قيصرية من المستشفى بعد بضع ساعات لإخلاء الأسرّة، لمرضى أخرين كان صادما للعالم”.

وعبر عن قلق البالغ بشأن الهجوم الذي تعهّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإجتياح مدينة رفح، حيث يتكدّس حوالي 1,5 مليون نازح.