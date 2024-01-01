45% من الإسرائيليين يرون بيني غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف العبرية، الجمعة، أن %45 من الإسرائيليين يرون رئيس معسكر الدولة بيني غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب الاستطلاع فإن 45% من الإسرائيليين يرون أن بيني غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة، بينما يفضل 38% رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أن حزب معسكر الدولة بقيادة غانتس لا يزال القوة السياسية الأولى في اسرائيل وسيحصل على 33 مقعدا بأي انتخابات.

ولفت إلى أن حزب الليكود سيفقد نصف قوته الانتخابية وسيحصل على 19 مقعدا لو جرت الانتخابات اليوم.

​ويعتبر الإسرائيليون غانتس، الذي تظهر استطلاعات الرأي أنه سيحظى بدعم كاف ليصبح رئيسا للوزراء في حال أجريت الانتخابات اليوم، معتدل سياسيا، لكنه لا يزال غامضا فيما يخص وجهة نظره بشأن إقامة دولة فلسطينية.

وغانتس وزير بلا حقيبة ووزير سابق للدفاع، وهو منافس سابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويتصدر حزبه الاتحاد الوطني (وسط) بفارق كبير نوايا التصويت، في وقت تبدو الحكومة الائتلافية الإسرائيلية أكثر هشاشة.