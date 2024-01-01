  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

في الجمعة الثالثة من رمضان.. الاحتلال يواصل فرض قيود على دخول الأقصى

الجمعة 29 مارس 2024 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في الجمعة الثالثة من رمضان.. الاحتلال يواصل فرض قيود على دخول الأقصى



القدس المحتلة / سما /

تواصل سطات الاحتلال الإسرائيلي للجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في فرض قيود على وصول أهالي الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر إعلامية نقلاً بأن الجيش الإسرائيلي قد عزّز قواته عند الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس، ودقّق في هويات الأهالي، ورفض دخول بعضهم.

وشهد معبر قلنديا شمال القدس، وحاجز “300” جنوبي المدينة، حركة نشطة على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

وقال سلامة عبد القادر: “منعت صباحا من الوصول إلى مدينة القدس رغم أنني مستوف لكافة الشروط الإسرائيلية، وأبلغ من العمر 60 عاما، وحاصل على تصريح”.

وأضاف: “بعد حصولي على التصريح، وصلتني رسالة فجرا (الجمعة) تفيد بمنعي من دخول القدس، بحجة أنني ناشط في منظمة إرهابية على حد قولهم”، بحسب ما أوردت وكالة “الأناضول” للأنباء، نقلا عنه.

وتابع: “إسرائيل تسعى جاهدة لفرض واقع جديد في الأقصى، ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه”.

وأضاف: “علينا أن نزحف نحو الأقصى كون قضيته قضية عقائدية، حتى لو لم يسمح لنا بالدخول، فسنصلي هنا على الحواجز العسكرية”.

بدوره، قال عاصم ريحان (59 عاما)، أنه تم منعه من الدخول إلى مدينة القدس، بعد احتجازه لمدة ساعة على حاجز قلنديا.

وأوضح أنه حاصل على تصريح، لكن القوات منعته من الدخول إلى القدس.

وقبل رمضان أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ قرارا بشأن تقييدخول سكان الضفة الغربية للقدس، لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى. وبموجب القرار، تتيح السلطات الإسرائيلية للنساء بدخول القدس لمن تزيد أعمارهن عن 50 عاما ويحملن تصاريح خاصة، والأطفال الذكور حتى 10 سنوات، والرجال فوق 55 عاما، شرط الحصول على تصريح صلاة.

#المسجد الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية : البنوك الفلسطينية ستصبح معزولة عن العالم الاثنين المقبل

يديعوت أحرونوت: حماس حققت 10 إنجازات مقابل واحد لإسرائيل

مصدر فصائلي: المقاومة بدأت تستعد لمعركة رفح المرتقبة

رئيس الوزراء المكلف يقدم برنامج عمل الحكومة وتشكيلتها للرئيس عباس لنيل الثقة

"فتح" تفند ما جاء في مواقع إلكترونية حول الأسير مروان البرغوثي

نتنياهو: أدير المفاوضات بنفسي لاستعادة الرهائن ولدينا اصول استراتيجية لـ"حماس"

صحيفة عبرية: اسرائيل ستقتطع 16 % من مساحة قطاع غزة لانشاء منطقة عازلة

الأخبار الرئيسية

عضو في طاقم المفاوضات: الصفقة عالقة.. والكرة في ملعب تل أبيب لا "حماس"

الحرب في اليوم 175 :شهداء بالعشرات والاحتلال يفرج عن اكثر من 100 اسير

الخارجية الاميركية : نجري محادثات مع السلطة حول إدارة غزة ما بعد الحرب

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال واحد من "العشرة الأوائل" في كتائب القسام

نتنياهو: أدير المفاوضات بنفسي لاستعادة الرهائن ولدينا اصول استراتيجية لـ"حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية