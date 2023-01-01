38 قتيلا بينهم عناصر بحزب الله بهجوم إسرائيليّ قرب حلب

دمشق / سما /

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، "مقتل وجرح العشرات، نتيجة قصف إسرائيلي لمستودعات صواريـخ، قرب مطار حلب الدوليّ"، ليضيف لاحقا أن عدد القتلى بلغ 38 على الأقلّ في "حصيلة أوليّة".

شنّ الجيش الإسرائيلي عدوانا في سورية، ليل الخميس - الجمعة، مستهدفا محيط مدينة حلب، ومواقع عسكرية بينها مستودعات أسلحة، في محيطها المطار فيها، أسفر عن مقتل 38 شخصا، بينهم عناصر بحزب الله، بحسب ما أكّدت تقارير، ومصادر أمنيّة.

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بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، "مقتل وجرح العشرات، نتيجة قصف إسرائيلي لمستودعات صواريخ، قرب مطار حلب الدوليّ"، ليضيف لاحقا أن عدد القتلى بلغ 38 على الأقلّ في "حصيلة أوليّة".

وأوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مصدرين أمنيين أن ضربات إسرائيلية على مدينة حلب بشمال سورية، قد أدّت إلى مقتل 38 شخصا، بينهم خمسة أعضاء من حزب الله اللبناني.

ولفت إلى وقوع "انفجارات عنيفة مستمرّة، نتيجة الاستهداف الإسرائيلي لمستودعات الصواريخ في منطقة جبرين، قرب مطار حلب الدوليّ".

وقالت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوريّ ("سانا")، "استشهد وأصيب عدد من المدنيين والعسكريين فجر اليوم، جراء عدوان إسرائيلي، استهدف عددا من النقاط في ريف مدينة حلب".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكريّ القول، إنه عند "نحو الساعة 45 :1 بعد منتصف الليل، شنّ العدو الإسرائيلي، عدوانا جويا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب، مستهدفا عددا من النقاط في ريف حلب".

وأضاف المصدر ذاته أن "العدوان الإسرائيليّ، أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين، ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

وأشار إلى "استشهاد مدنيين"، كما أضاف: "وقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف أمس (الخميس) مبنى سكنيا بريف دمشق".

وقبل ذلك، أفادت تقارير بأن "غارات جوية يُرجح أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع عسكرية في محيط مدينة حلب".

وأفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، بأنّ "انفجارات عنيفة دوت في منطقة مطار حلب الدولي"، مضيفا أن "الدفاعات الجوية تحاول التصدي لأهداف في سماء المنطقة".

وذكر مدير المرصد أن "ما لا يقلّ عن 3 انفجارات دوت في منطقة المطار"، مشيرا إلى أن "الدفاعات الجوية انطلقت بكثافة".

وفي وقت سابق من مساء الخميس، أطلقت الدفاعات الجوية في سورية تزامنا مع عدوان إسرائيلي استهدف ريف العاصمة دمشق. وقال مصدر عسكري في النظام السوري، إنه عند "حوالي الساعة 17:50 (بتوقيت سورية) شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا أحد المباني السكنية في ريف دمشق، وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "انفجارات دوت في محافظة ريف دمشق نتيجة ضربات إسرائيلية على مزارع للميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني في منطقة البحدلية القريبة من السيدة زينب مركز ثقل الميليشيات، ولا يعلم حتى اللحظة ما إذا كان الاستهداف لاجتماع يضم شخصيات قيادية في الميليشيات، وسط معلومات عن خسائر بشرية".

وأضاف أن "إسرائيل نفذت المزيد من الضربات والاغتيالات بعد حادثة اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني في سورية، رضي الموسوي، في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2023، حيث قتل مع 2 آخرين من جنسية غير سورية باستهداف لمبنى بالسيدة زينب بريف دمشق".

وأحصى المرصد "منذ اغتيال الموسوي، 30 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية بينها 22 جوية و8 برية، وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 61 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات".

وتسببت تلك الضربات "بمقتل 93 من العسكريين، بالإضافة إلى إصابة 43 آخرين منهم بجراح متفاوتة؛ والقتلى هم: 15 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري، 17 من حزب الله بينهم عنصر سوري الجنسية، 18 من الجنسية العراقية، 20 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية، 23 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية"؛ وفقا للمرصد السوري.

واستشهد 13 مدنيا بينهم امرأتان وأصيب 10 آخرون بالاستهدافات الإسرائيلية، فيما توزعت الاستهدافات على النحو التالي: 14 في دمشق وريفها، 7 في درعا، 3 في حمص، 2 في القنيطرة، استهداف في طرطوس ومثله في دير الزور.

ويشير المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة، وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.