الحرب في اليوم 175 :شهداء بالعشرات والاحتلال يفرج عن اكثر من 100 اسير

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٧٥ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ستة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٦٢ شهيد و ٩١ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٢٥٥٢ شهيد و ٧٤٩٨٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن ١٠٢ اسير فلسطيني اعتقلتهم من مناطق مختلفة من قطاع غزة في أوقات سابقة.

ومن بين المفرج عنه ثلاثة نقلوا إلى المشفى للعلاج من آثار التعذيب وتسعة من العاملين في الهلال الأحمر.

وسط القطاع

وعادت قوات الاحتلال لتدمير مباني جديدة في مدينة الامل او ما يعرف بمدينة الاسرى جنوب مدينة غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال تسع غارات جوية الليل الماضي ما ادى لاندلاع حرائق فيها.

واستشهد ثمانية فلسطينيين في قصف على منزل لعائلة موسى في مخيم المغازي وسط القطاع .

والشهداء هم رب الأسرة وزوجته واولاده فيما وقعت اصابات في صفوف الجيران.

ونفذت مدفعية الاحتلال قصفا مركزا على شمالي مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه منازل المواطنين على شاطئ المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

جنوب القطاع

وارتقى ١٢ مواطن في غارة على منزل يعود لعائلة ابو معمر بمدينة رفح جنوب قطاع غزة .

ونقل اربعة من الشهداء إلى مشفى النجار فيما نقل ثمانية إلى المشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصف مناطق مختلفة بخان يونس جنوب القطاع وحصار مشفى ناصر الذي قتلت فيه قوات الاحتلال احد الممرضين.

وانتشل مسعفون جثامين ثلاثة مواطنين نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية شمالي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

غزة والشمال

ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية داخل مجمع الشفاء الطبي مواصلا أعمال التفجير في محيط المشفى.

ودمر جيش الاحتلال عدة بنايات سكنية قرب فندق الأمل غرب المدينة.

وقال المكتب الإعلامي ان الشهادات الموثوقة تؤكد إعدام الاحتلال ل ٢٠٠ مواطن واعتقاله لأكثر من الف.

وفي مخيم جباليا استهدفت غارات إسرائيلية مسجد سعد.

ووقعت سلسلة انفجارات ضخمة شمال غزة جراء القصف المدفعي والطيران الحربي.