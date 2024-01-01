اعتقالات بمداهمات الاحتلال في الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، عددا من المواطنين خلال مداهمات نفذتها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر أبو هلال بعد مداهمة منزله في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأوضحت المصادر أن قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت بعد الفجر إلى مخيم نور شمس، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المخيم.

ودفع الاحتلال بتعزيزات كبيرة من الآليات والجرافات العسكرية إلى المخيم، وحاصرت منزل عائلة أبو هلال في جبل النصر، قبل أن تقتحمه وتعتقل الشاب أبو هلال.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية وداهمت عدة منازل، منها منزل الأسير ياسر حماد، وأجرت فيها عمليات تفتيش وتخريب لمحتوياتها.

كما اقتحمت بلدات عزون وحبلة وكفر لاقف وكفر ثلث وكفر قدوم قضاء قلقيلية، وداهمت وفتشت العديد من المنازل، واعتقلت الشاب حمزة عساف من بلدة كفر لاقف.

واندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عزون، واعتدى الجنود بالضرب على شاب في منطقة خلة الدربة في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، واعتقلت الشاب ليث شربجي بعد مداهمة منزله في حي الضاحية، وصادرت مركبته.

كما اعتقلت الشاب عبد المجيد شاهين من منزله في شارع أبو بكر بخلة الإيمان في المدينة، وأفرجت عنه لاحقا.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بإطلاق النيران أثناء انسحابها قرب دوار المسلخ شرقي نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة مادما جنوب نابلس، وانتشرت في أحياء البلدة، وشنت حملات دهم وتفتيش في العديد من المنازل، وتخريب محتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، السيدة آمال برغوث، زوجة الأسير المحامي طارق برغوث من رام الله.

وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود، بأن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة برغوث خلال تواجدها بمدينة القدس المحتلة، بحجة دخول المدينة بطريقة غير قانونية.