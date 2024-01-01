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الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات

الجمعة 29 مارس 2024 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات



رام الله / سما /

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الجمعة غائما بوجه عام حارا نسبيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما إلى غائم جزئي ولطيفا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد السبت، يستمر الجو غائما جزئيا إلى صاف، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو صاف إلى غائم جزئي، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والإثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئي إلى صاف، حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#الطقس #الحرارة

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