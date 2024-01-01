“القسام” تعلن استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركفاه، وجرافة عسكرية

غزة / سما/

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، تنفيذ عدة عمليات ضد قوات وآليات إسرائيلية في قطاع غزة، شملت استهداف 3 دبابات وجرافة واحدة وتفجير منزل للإيقاع بقوة إسرائيلية راجلة.

جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها الكتائب عبر منصة تلغرام خلال الساعات الماضية.

وقالت القسام إن “عناصرها استهدفوا 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركفاه، وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف الياسين 105 وتاندوم”.

وأوضحت أن تلك العمليات “طالت دبابتين في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة، ودبابة وجرافة في منطقة القرارة شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

وفي السياق، أشارت القسام إلى أن مقاتليها أفادوا بعد عودتهم من خطوط الاشتباك بـ”تفجير منزل بمنطقة القرارة، تم تفخيخه مسبقا في قوة إسرائيلية راجلة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح”.

وتحدث مقاتلو القسام عند عودتهم من القتال عن “هبوط مروحية إسرائيلية لإخلاء قتلى وجرحى تفجير المنزل”، بحسب المصدر ذاته.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول بيانات “القسام” حتى الساعة 19:50(ت.غ).

وفي وقت سابق الخميس، كشفت معطيات رسمية للجيش الإسرائيلي عن إصابة 8 جنود في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، دون تفاصيل عن ملابسات إصابتهم.

وبذلك ترتفع حصيلة مصابي الجيش منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 3160 بينهم 1523 أصيبوا خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

وخلفت الحرب 597 قتيلا في صفوف الجيش الإسرائيلي، بينهم 253 قتلوا بالمعارك البرية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.