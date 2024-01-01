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"الأونروا": الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا حتى الآن

الجمعة 29 مارس 2024 01:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت بمقتل 13750 طفلا حتى الآن



القدس المحتلة / سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الجمعة، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أكدت مقتل 13750 طفلا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت "الأونروا" في تقرير، أن "اليونيسف" أشارت إلى تقارير عن مقتل نحو عشرة أطفال بعد ساعات قليلة فقط من صدور قرار مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين الماضي، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت الوكالة الأممية أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها العسكرية في أنحاء قطاع غزة، على الرغم من صدور القرار ولا سيما في حي الرمال قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وفي وسط خان يونس بجنوب القطاع، وفي محيط مستشفيي الأمل وناصر في خان يونس أيضا.

واعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي، مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار على الفور في قطاع غزة خلال شهر رمضان، على أن يقود ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين.

وصوت مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الذي قدمه الأعضاء المنتخبون بالمجلس ودعمته المجموعة العربية، بأغلبية 14 صوتا، في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

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