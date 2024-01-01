  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية الاميركية : نجري محادثات مع السلطة حول إدارة غزة ما بعد الحرب

الجمعة 29 مارس 2024 01:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الاميركية : نجري محادثات مع السلطة حول إدارة غزة ما بعد الحرب



واشنطن / وكالات/

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تجري محادثات مع السلطة الوطنية الفلسطينية حول إدارة قطاع غزة في فترة ما بعد الحرب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن "أحد المبادئ يتمثل في أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدير قطاع غزة والضفة الغربية".

وتابع: "ولذلك نجري محادثات مع الدول الشركاء في المنطقة ومع السلطة الفلسطينية حول كيفية تحقيق ذلك".

وأشار المتحدث إلى أن "هناك مقترحات مختلفة قيد النقاش. وأنا لن أكشف عن تفاصيلها"، مضيفا: "لكننا نتعاون مع السلطة الفلسطينية ودول المنطقة على حد سواء بشأن كافة المسائل المتعلقة بما بعد النزاع، التي قد تواجه قطاع غزة".

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت أحرونوت: حماس حققت 10 إنجازات مقابل واحد لإسرائيل

مصدر فصائلي: المقاومة بدأت تستعد لمعركة رفح المرتقبة

رئيس الوزراء المكلف يقدم برنامج عمل الحكومة وتشكيلتها للرئيس عباس لنيل الثقة

"فتح" تفند ما جاء في مواقع إلكترونية حول الأسير مروان البرغوثي

صحيفة عبرية: اسرائيل ستقتطع 16 % من مساحة قطاع غزة لانشاء منطقة عازلة

المجلس الوزاري الإسرائيلي سيناقش اليوم صفقة الرهائن

"إسرائيل" تنتقل إلى التوقيت الصيفي

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال واحد من "العشرة الأوائل" في كتائب القسام

نتنياهو: أدير المفاوضات بنفسي لاستعادة الرهائن ولدينا اصول استراتيجية لـ"حماس"

صحيفة عبرية : البنوك الفلسطينية ستصبح معزولة عن العالم الاثنين المقبل

فرنسا تعيد التمويل للأونروا وتقدم 30 مليون يورو في عام 2024

رئيس الوزراء المكلف يقدم برنامج عمل الحكومة وتشكيلتها للرئيس عباس لنيل الثقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية