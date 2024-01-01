العدل الدولية: على إسرائيل "ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة" لغزة

سما / وكالات /

أمرت محكمة العدل الدولية الخميس إسرائيل بـ"ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة" لقطاع غزة دون تأخير مؤكدة أن "المجاعة قد وقعت بالفعل".

وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن "على إسرائيل اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات من دون عراقيل ولا تأخير، بما يتضمن توفير الخدمات الاساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة لها في قطاع غزة.

ويعاني اهالي قطاع غزة من عدم توفر الغذاء والمياه والأدوية والمحروقات.

فمنذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، استخدمت اسرائيل، بالإضافة الى القصف العنيف وغيره من الوسائل العسكرية، اسلوب التضييق والحصار ومنع وصول المقومات الاساسية للحياة من اجل الضغط على حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، ولإجبار المدنيين على النزوح إلى جنوب القطاع.