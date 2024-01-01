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فرنسا تعيد التمويل للأونروا وتقدم 30 مليون يورو في عام 2024

الخميس 28 مارس 2024 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تعيد التمويل للأونروا وتقدم 30 مليون يورو في عام 2024



سما / وكالات /

 بعد شهرين من قرار فرنسا تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستحول أكثر من 30 مليون يورو إلى الوكالة في عام 2024.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية "ستوفر فرنسا التمويل اللازم لضمان الظروف الملائمة في المنطقة".

وجاء إعلان فرنسا تعليق التمويل، والذي نُشر في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني، في أعقاب الاشتباه في مشاركة موظفي الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وفي هذا الأسبوع، أعلنت إسرائيل رسمياً أنها ستتوقف عن العمل مع الأونروا.

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