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أونروا: الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في غزة

الخميس 28 مارس 2024 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أونروا: الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في غزة



غزة / سما /

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في قطاع غزة.

وأوضحت "أونروا" في منشور عبر منصة "إكس"، "رغم أننا العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، مع ذلك تُمنع قوافلنا الغذائية من الوصول إلى الشمال، حيث المجاعة وشيكة"، مطالبة برفع القيود بشكل فوري.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة تتعرض الوكالة الأممية، لهجوم إسرائيلي شرس، وصل إلى حد سن تشريعات لتقويض عملها ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، إن "الأونروا تعمل في ظروف صعبة للغاية، والطريقة الوحيدة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة هي إيقاف إطلاق النار".

وأردف: "ملتزمون بتقوية الأونروا، فهي شريان الحياة والأمل في قطاع غزة، وأنا مصمم على استمرار عملها وتعزيزه ونسعى للحفاظ على خدماتها".

وأُسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس وهي: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتقدم الوكالة خدماتها لنحو 5.9 مليون شخص لاجئ، ويعيش حوالي ثلثا هذا العدد في 58 مخيمًا معترفًا بها للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

#الأونروا #المجاعة #غزة

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