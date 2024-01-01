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"الشعبية" تشيد بقرار بلجيكا حظر منتجات المستوطنات

الخميس 28 مارس 2024 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشعبية" تشيد بقرار بلجيكا حظر منتجات المستوطنات



غزة / سما /

أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الخميس، بقرار بروكسل مقاطعة منتجات الاحتلال التي تصنع في المستوطنات، بعد تبنيها مقترحًا في مجلس العاصمة بهذا الخصوص بالإجماع.

وقالت الجبهة"، إن القرار خطوة إيجابية لكنها غير كافية، فكل الدول ملزمة بمقاطعة شاملة للاحتلال وليس المستوطنات فقط.

واعتبرت الجبهة أن هذا القرار "ثمرة من صمود الشعب الفلسطيني ومقاوميه، ونتيجة الضغط الجماهيري الحاشد لأنصار فلسطين والجالية الفلسطينية والعربية في بلجيكا، وتنامي حملات المقاطعة التي يقودها المناصرون للقضية الفلسطينية والقوى التقدمية الأوروبية".

وطالبت الجبهة جميع دول العالم، خاصة الغربية، بتبني قرارات واضحة لمقاطعة الاحتلال بالكامل، وعدم اقتصار المقاطعة  على منتجات المستوطنات. 

ودعت إلى تبني المزيد من الخطوات الهادفة للوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية والضغط من أجل وقف العدوان وملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية، والتصدي لمواقف الاتحاد الأوروبي المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.

وقبل يومين، أقر مجلس العاصمة البلجيكية بروكسل مقترحًا يحظر المشتريات العامة للمنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب القرار السلطة المحلية في المدينة بـ"التأكد من أن مشترياتها لا تفيد الشركات التي تعمل في ظروف لا تحترم القانون الدولي أو حقوق الإنسان أو القانون البيئي".

#الشعبية

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