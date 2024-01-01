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"إسرائيل" تنتقل إلى التوقيت الصيفي

الخميس 28 مارس 2024 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تنتقل إلى التوقيت الصيفي



القدس المحتلة / سما /

سيدخل التوقيت الصيفي في اسرائيل حيز التنفيذ الليلة. وبحسب التقديرات فإن التوقيت الإضافي سيوفر على الاقتصاد أكثر من ربع مليار شيكل بحسب تقرير القناة السابعة.

ستتحرك عقارب الساعة، ساعة إلى الأمام وسيستمر العمل بالتوقيت الصيفي لمدة سبعة أشهر، حتى العودة إلى التوقيت الشتوي في 27 أكتوبر.

ومن بين أسباب الفوائد الاقتصادية للفصل الصيفي يمكن توفير الطاقة بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في مبيعات صناعات الترفيه والتسلية والسياحة.

كما تقول وزارة الصحة إن إضافة ساعة إضافية سيكون لها تأثير إيجابي على الصحة النفسية والجسدية. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي ساعات النهار الإضافية إلى انخفاض عدد وشدة الحوادث المرورية.

وبسبب التأثيرات الإيجابية للتوقيت الصيفي على الصحة والاقتصاد، قررت العديد من الدول حول العالم اعتماد التوقيت الصيفي على مدار السنة.

#إسرائيل #التوقيت الصيفي

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