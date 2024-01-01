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الصحة بغزة: 62 شهيدا خلال 24 ساعة و32552 منذ بدء الحرب

الخميس 28 مارس 2024 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 62 شهيدا خلال 24 ساعة و32552 منذ بدء الحرب



غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32552 شهيدا و74980 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

واشارت الى ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و91 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 174 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

#الصحة بغزة #الحرب

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