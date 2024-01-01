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الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من طواقم الهلال الأحمر

الخميس 28 مارس 2024 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من طواقم الهلال الأحمر



غزة / سما /

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 7 معتقلين من طواقمه بعد 47 يومًا من اعتقالهم، فيما لا يزال مصير 8 آخرين مجهولاً.

وأضاف الهلال الأحمر في منشور له عبر منصة "إكس"، "أفرجت قوات الاحتلال قبل قليل، عن 7 معتقلين من طواقم الهلال الذين تم اعتقالهم خلال اقتحام مستشفى الأمل بخانيونس في التاسع من فبراير الماضي، بعد قضاء 47 يومًا في سجون الاحتلال، من بينهم مدير الإسعاف والطوارىء في قطاع غزة محمد أبو مصبح".

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل اعتقال ثمانية أفراد من طواقمه، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة.

وكان الهلال الأحمر، طالب المجتمع الدولي بضمان حماية كوادره ومنشآته وكافة المهام الطبية العاملة في قطاع غزة، من الاستهداف الممنهج والمتواصل من الاحتلال الإسرائيلي، كما طالب بضرورة فرض احترام شارة الهلال الأحمر المحمية وفقًا لأحكام القانون الدولي.

#الاحتلال #الهلال الأحمر

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