المخابرات الإسرائيلية: إسرائيل قد لا تكون قادرة على تدمير حماس

غزة / سما /

اعترف مسؤولون في المخابرات الإسرائيلية لصحيفة التلغراف البريطانية (الأربعاء) بأن "إسرائيل قد لا تكون قادرة على تدمير حماس رغم ستة أشهر من القتال العنيف في غزة". وحذروا من أن "الهدف الرئيسي لاجتياح غزة يواجه الفشل مع تحول الدعم الدولي ضد إسرائيل".



وقال مصدر استخباراتي إسرائيلي: "لو سألتني هذا قبل شهر، لقلت بالتأكيد نعم، يمكننا القضاء على حماس، لأنه في ذلك الوقت كان الأمريكيون يدعمون إسرائيل". واضاف المصدر أن هذا التقييم تغير الآن.وحذروا من أن "حماس تركز على البقاء حتى الصيف، عندما تبدأ الحملة الانتخابية الأمريكية ومن المتوقع أن يتضاءل الدعم لإسرائيل أكثر".

وقال المصدر إن حماس والإيرانيين يلعبون على هذا الأمر. وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي في القيادة الجنوبية للصحيفة: "لم تعد حماس تعمل كجيش. لقد تم القضاء على وحداتها ولم يعد لديها قيادة وسيطرة مركزية.

وتابع قائلا " كل وحدة تعمل بشكل مستقل، وتفعل ما تعتقد أنها يجب أن تفعله، ولكن لا يوجد مركز تحكم يمكنه تحريك الوحدات"." إنهم يعملون كحرب عصابات، وعندما تعمل بهذه الطريقة، فإنك لا تحتاج إلى البنية التحتية والمرافق، بل تذهب من منزل إلى منزل، اختبأ واستخدم آر بي جي والقنابل اليدوية واختفي".

وقال مصدر مخابرات إسرائيلي: "معلوماتهم الاستخباراتية محدودة للغاية، وليس لديهم كاميرات مراقبة في كل مكان كما كانت الحال منذ أن دمرناهم، وبالتالي فإن الصورة العامة محدودة للغاية"."حتى أولئك الموجودين فوق الأرض يتحركون باستمرار. أنت لا ترى حقًا هذه الهجمات الكبيرة على إسرائيل كما رأينا في بداية الحرب عندما دخلنا غزة."

وقال المصدر: "الولايات المتحدة لا تؤيد دخول رفح كما فعلت من قبل، لذا فإن الأوراق ليست جيدة في الوقت الحالي، مما يعني أن إسرائيل بحاجة إلى القيام بشيء دراماتيكي وجذري لتغيير الزخم والمناخ". "، بطريقة أو بأخرى، ولكن بطريقة عدوانية للغاية"، كما أصروا، والتي بدونها تبدو فرص حماس في البقاء أكثر ترجيحًا.