الاحتلال يُعلن مقتل "رقيب" من لواء جفعاتي جنوب قطاع غزة

غزة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مقتل رقيب من لواء "جفعاتي"، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في تصريح مقتضب، إن الرقيب نسيم كحلون (21 عاما)، من الكتيبة 435، في لواء جفعاتي، قُتل في معارك بمدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وحتى اليوم؛ 27 آذار/ مارس 2024، اعترف جيش الاحتلال بشكل رسمي بمقتل 597 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر 2023 الماضي، من بينهم 253 قتيلًا في الاجتياح البري لقطاع غزة؛ والذي بدأ يوم 28 أكتوبر الماضي.