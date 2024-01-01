الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي القدس المحتلة، أصيب 4 شبان برصاص الاحتلال إثر اقتحامها مخيم قلنديا، ووصفت إصاباتهم بين المتوسطة والطفيفة.

فيما داهم جنود الاحتلال عدة منازل في المخيم عرف من أصحابها ثائر فرحان ومعتز شحام.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين ماهر وأحمد بحر عقب مداهمة بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وفي نابلس، أفاد الهلال الأحمر أن شاباً أصيب برصاص الاحتلال أصيب في الفخذ، خلال مواجهات بمنطقة رفيديا بمدينة نابلس.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أثير رائد أبو سيف، بعد دهم منزله وتفتيشه من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال قرية سرطة وداهمت عدة منازل في منطقة "الحاووز" عرف منها منزل المواطن مصطفى ابراهيم خطيب، واعتقلت الشاب ايمن ابراهيم الخطيب (28 عاما) عقب مداهمة منزله وتكسير محتوياته، كما قامت بالقاء القنابل الصوتية صوب المواطنين.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقتي خلة العين والباطن وسط بلدة بيت امر شمال الخليل، واعتقلت كلا من: ابراهيم عامر ابو جودة (19 عاما)، وطارق رياض عرار (19 عاما)، ومهدي احمد بربراوي (24 عاما)، عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها، والحاق اضرار جسيمة بمحتوياتها.

كما اعتقلت تلك القوات أحمد شحدة عيايدة، وبهاء أحمد الحلايقة، وعبد الرحمن موسى جرادات، من بلدة الشيوخ وسعير شمال شرق الخليل، ومن مخيم العروب شمالا بشار جبريل الكرمة، ونجله الطفل منتصر (15 عاما)، ومراد ابراهيم ابو عرام، وعلي ابراهيم اطعيمات من بلدة يطا جنوبا.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافات، المدينة والمخيم من عدة محاور، و نصبت قوات الاحتلال القناصة على أسطح البنايات، فيما داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعبثوا في محتوياتها.

وحاصرت تلك القوات أحد المنازل في المخيم وطالبت من بداخله عبر مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم، وهددت بقصف المنزل، واعتقلت الشاب سامر الفايد من المنزل المحاصر.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين جمال حدايدة (56 عاما)، وعدي أبو شيخة، عقب مداهمة منزليهما وتكسير محتوياتهما.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كلا من: محمد نائل محمد شحادة (21 عاما)، ومحمود فارس عابد (19 عاما)، وعز الدين فارس عابد (18 عاما)، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها بلدة دير السودان.

كما واعتقل الشاب محمد داود سبتي خواجة (30 عاما)، من بلدة نعلين غرب رام الله.