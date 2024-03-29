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الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الخميس 28 مارس 2024 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة



غزة / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً الى صاف حارا نسبيا الى حار ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ولطيفاَ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 29/03/2024: يكون الجو غائماً الى غائم جزئي حارا نسبيا الى حار ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

السبت 30/03/2024: يستمر الجو غائماً جزئياً الى صاف حارا نسبيا الى حار ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

الاحد 31 /03/2024: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف حارا نسبيا الى حار ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

#درجات الحرارة

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